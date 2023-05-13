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البرلمان التركي (رويترز)
البرلمان التركي (رويترز)
الانتخابات التركية

قبيل الانتخابات الرئاسية والنيابية.. تعرف على البرلمان التركي

العربية.نت
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فيما تتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية بتركيا والتي ستجرى غداً الأحد، وهي انتخابات مصيرية، دعونا نتعرف معا على البرلمان التركي منذ نشأته.

البرلمان التركي يعرف باسم مجلس الأمة الكبير، وهو الهيئة التشريعية الوحيدة المخولة بمناقشة وتعديل الدستور التركي، تأسس في أنقرة في 23 أبريل/نيسان عام 1920 في خضم حرب الاستقلال التركية.

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600 عضو في 85 دائرة

ويضم البرلمان 600 عضو ينتخبون كل 5 سنوات في 85 دائرة مقسمة حسب المحافظات الـ81، بالإضافة إلى الدوائر الانتخابية الثلاث لاسطنبول، والدائرتين لكل من أنقرة وإزمير، وذلك بسبب الثقل السكاني لهذه المدن.

وكان البرلمان سابقاً يختار الرئيس والحكومة بالأغلبية وله حق حجب الثقة، لكن بعد اعتماد النظام الرئاسي في عام 2017، أصبح الرئيس هو من يشكل الحكومة ولم يعد للبرلمان دور بمنحها الثقة أو المحاسبة.

ومن صلاحيات البرلمان إدخال التعديلات على الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضائه لعرض التعديلات على استفتاء شعبي، وبموافقة ثلثي أعضائه يتخذ قرار إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية (فيما يعد حجب ثقة عن الرئيس وحكومته).

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