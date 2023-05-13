قبيل الانتخابات الرئاسية والنيابية.. تعرف على البرلمان التركي
فيما تتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية بتركيا والتي ستجرى غداً الأحد، وهي انتخابات مصيرية، دعونا نتعرف معا على البرلمان التركي منذ نشأته.
البرلمان التركي يعرف باسم مجلس الأمة الكبير، وهو الهيئة التشريعية الوحيدة المخولة بمناقشة وتعديل الدستور التركي، تأسس في أنقرة في 23 أبريل/نيسان عام 1920 في خضم حرب الاستقلال التركية.
600 عضو في 85 دائرة
ويضم البرلمان 600 عضو ينتخبون كل 5 سنوات في 85 دائرة مقسمة حسب المحافظات الـ81، بالإضافة إلى الدوائر الانتخابية الثلاث لاسطنبول، والدائرتين لكل من أنقرة وإزمير، وذلك بسبب الثقل السكاني لهذه المدن.
وكان البرلمان سابقاً يختار الرئيس والحكومة بالأغلبية وله حق حجب الثقة، لكن بعد اعتماد النظام الرئاسي في عام 2017، أصبح الرئيس هو من يشكل الحكومة ولم يعد للبرلمان دور بمنحها الثقة أو المحاسبة.
ومن صلاحيات البرلمان إدخال التعديلات على الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضائه لعرض التعديلات على استفتاء شعبي، وبموافقة ثلثي أعضائه يتخذ قرار إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية (فيما يعد حجب ثقة عن الرئيس وحكومته).
-
صور تنشر لأول مرة.. أساليب تعذيب لا تحتمل في غوانتاناموعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على إنشاء سجن غوانتانامو، وسط الانتقادات الأممية والحقوقية التي لفّت هذا المعتقل الواقع في خليج غوانتانامو في أقصى جنوب ... أميركا
-
مواطن سوداني يناشد.. انظروا ماذا حل بمطار الخرطوم!في مقطع فيديو متداول، ووسط آثار الدمار الذي حل بالخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ناشد مواطن سوداني الأمم المتحدة ومنظمات ... السودان
-
أشباح بسلاح دخلت قلعة في لبنان لحصد لايكات.. فقتلت طفلاً أرعبه منظرهايبدو أن التحديات التي باتت تنتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التسلية لم تعد كذلك أبداً.إذ توفي، مساء أمس الجمعة، الطفل محمد حيدر اسطنبولي ... سوشيال ميديا