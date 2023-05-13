موسكو: كييف هاجمت "أهدافاً مدنية" بصواريخ بريطانية

اتهمت موسكو كييف، السبت، باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زودت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية"، وفق فرانس برس.

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إصابة 6 مدنيين

كما أشارت إلى أن الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة أن "مباني سكنية قريبة تضررت، وأصيب مدنيون بجروح، بينهم 6 أطفال".

كذلك أوضحت أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-24" كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز "ميغ-29".

أول دولة

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت الخميس عزمها إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

لتكون بذلك بريطانيا أول دولة تقوم بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، في خطوة اعتبرتها روسيا "شديدة العدائية من جانب لندن".

ويطلق هذا الصاروخ من الجو وهو "مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقاً ضد أهداف ثابتة عالية القيمة"، بحسب الشركة المصنعة.