مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.. هدوء في غزة

يشهد قطاع غزة هدوءاً حذراً مع دخول الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة حيز التنفيذ مساء السبت، رغم تبادل الطرفان القصف قبيل دقائق من بدء وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن لجنة مصرية تقوم بالإشراف على وقف إطلاق النار في غزة.

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وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إدخال وقود إلى القطاع ومساعدات إنسانية خلال الساعات المقبلة وأن الأمر متوقف على مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، مضيفة أنه تم بدء مفاوضات لهدنة طويلة الأمد تتضمن بنودا ملزمة لكلا الطرفين.

ووفق المصادر نفسها تجرى ترتيبات لزيارة مسؤولي حركة الجهاد لمصر خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة السبت أن اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة 19,00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.

بدوره، قال مسؤول أمني مصري مطلع لوكالة فرانس برس إنه "تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم".

وتابع أنه "بناء على ذلك يتم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق.

وتحث مصر الطرفين على تطبيقه وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما".

يشمل وقف الاغتيالات

وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي لوكالة فرانس برس "موافقة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الإعلان المصري لوقف النار بدءا من العاشرة مساء"، موضحا أن الاتفاق يشمل وقف الاغتيالات، وإسرائيل أقرت بأشياء لم تكن مسبقا تقر بها.

كما شدد الهندي على أن "المقاومة حققت بعض المكاسب والإنجازات في هذه الجولة".

بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.. سيارات الإسعاف والدفاع المدني تجوب شوارع #غزة، احتفالا بوقف إطلاق النار#العربية pic.twitter.com/bBgPZnclg0 — العربية (@AlArabiya) May 13, 2023

وقبيل بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أطلق مقاتلون فلسطينيون صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، بحسب مراسلي فرانس برس.

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، قُتل 34 فلسطينيا في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة، بينما أصيب نحو 150 فلسطينيا بجروح.

كما قُتل شخص في إسرائيل بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري "واي نت" إن امرأة تبلغ 80 عامًا قُتلت جراء القصف.