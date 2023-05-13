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من اسطنبول - رويترز

"أردوغان يتمتع بموقف أقوى للفوز".. مصدر تركي يكشف

دبي - العربية.نت
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أكد مصدر مقرب من الدوائر التشريعية في أنقرة، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بموقف أقوى للفوز في الانتخابات الرئاسية.

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وأوضح المصدر لوكالة "تاس"، "موقفه أقوى لأنه يقدم إنجازات ملموسة وآفاقاً للتنمية"، مبيناً أنه بات واضحاً أن "الناخبين المترددين يميلون للتصويت لأردوغان، لأن حجج المعارضة لا تروق لهم".

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كما بين المصدر أن احتمالية حدوث مظاهرات أو اشتباكات واسعة النطاق في تركيا بعد الانتخابات وخسارة إحدى الجهات السياسية، ستكون ضئيلة.

وقال "ليس من المتوقع أن تؤدي خسارة المعارضة أو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى أي مظاهرات حاشدة أو إلى عواقب سلبية".

من اسطنبول - رويترز
من اسطنبول - رويترز

واعتبر المصدر أن احتمال حدوث احتجاجات محلية قائم، خاصة إذا خسرت المعارضة، حيث سيتسبب ذلك في ارتفاع مستوى التوتر في المجتمع، وقد يحاول الناس التعبير عن عدم رضاهم بهذه الطريقة. وتابع المصدر أنه إذا كان هناك خطر حدوث زيادة في التوتر وأعمال الاحتجاج، فسيتم إحباطها بشكل فعال.

كذلك، استبعد المصدر أن تقود خسارة أردوغان لنزول مؤيديه إلى الشوارع، مشيراً إلى أن رد فعل الناخبين على خسارة مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات بلديات اسطنبول وأنقرة يعتبر دليلاً على ذلك، حيث إن الفوز في قيادة هذه المدن بالنسبة لأردوغان مهم للغاية، لكن رؤساء بلديات المعارضة فازوا بها، ولم يكن هناك "رد فعل مزعزع للاستقرار".

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشّحين فقط هم أردوغان وكليتشدار أوغلو وسينان أوغان، وذلك عقب سحب محرم إينجه طلب ترشيحه، الخميس.

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