إسقاط 4 طائرات عسكرية روسية بالقرب من حدود أوكرانيا

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن طائرتين مقاتلتين روسيتين وطائرتي هليكوبتر أُسقطت يوم السبت بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ما سيكون ضربة قوية من جانب كييف إذا تأكدت مسؤوليتها عنها.

وقالت الصحيفة اليومية المستقلة ذائعة الصيت التي تركز على أخبار الاقتصاد على موقعها الإلكتروني إن مقاتلتين من طرازي سوخوي-34 وسوخوي-35 وطائرتي هليكوبتر من طراز مي-8 شكلت وضعا هجوميا وجرى "إسقاطها في وقت واحد تقريبا" في كمين في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.



وقالت الصحيفة "وفقا للبيانات الأولية... كان من المفترض أن تشن المقاتلتان هجوما صاروخيا وبالقنابل على أهداف في منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا وكانت طائرتا الهليكوبتر هناك لدعمهما إلى جانب مهام أخرى منها إنقاذ أفراد أطقم 'سوخوي' إذا تم إسقاطهما".

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وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن طائرة حربية من طراز سوخوي-34 تحطمت في المنطقة لكنها لم تذكر السبب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بخدمات الطوارئ القول إن حريقا شب في محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها بالقرب من كلينتسي التي تبعد

نحو 40 كيلومترا عن الحدود.



فيما لم تذكر الوكالة شيئا عن مقاتلة سوخوي-35 أو أي طائرة هليكوبتر أخرى.

انفجرت خلال تحليقها

لكن مقطعا نُشر على قناة فويني أوسفيدوميتيل الروسية الموالية للحرب على تطبيق تيليغرام أظهر طائرة هليكوبتر تنفجر في أثناء تحليقها على ارتفاع عال وتنحرف عن مسارها ثم تهوي إلى الأرض والنيران مشتعلة بها.



وذكرت التعليقات المصاحبة للمقطع المصور أن صاروخا أسقط الطائرة الهليكوبتر طراز مي-8 الروسية الصنع. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع المصور.



ولم تقدم صحيفة كوميرسانت أي دليل على إسقاط الطائرات الأربع، لكن بعض أصحاب المدونات من مؤيدي الحرب أكدوا النبأ أيضا.



ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.



وأكدت كوميرسانت مقتل جميع أفراد الأطقم.



ولم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب أوكرانيا التي عادة ما ترفض التعليق على أي هجمات داخل روسيا.



لكن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نشر تغريدة وصف فيها الحادث بأنه "عدل.. ورد فعل فوري".

قصف مصنع روسي

وفي وقت لاحق اليوم السبت قال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مصنعا للمنتجات الغذائية في ستارودوب على مقربة من الحدود الأوكرانية ودمرت سطحه.

وأضاف بوجوماز على تطبيق تيليجرام أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو إصابات.



وقع الحادث بعد يومين من إعلان بوجوماز عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لتخزين النفط في المنطقة.