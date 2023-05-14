الإعصار "موكا" يجتاح سواحل بورما وبنغلادش

وصل الإعصار موكا الذي وصف بأنه الأقوى في المنطقة منذ عقد، إلى سواحل بنغلادش وبورما، الأحد، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش.

ويتمركز "موكا" حاليا بالقرب من سواحل كوكس بازار في بنغلادش وحدود بورما "وسيتحرك على الأرجح باتجاه الشمال والشمالي الشرقي ويعبر في نهاية المطاف سواحل كوكس بازار وشمال بورما بالقرب من سيتوي بعد ظهر اليوم" الأحد، كما ورد في نشرة خاصة للإدارة.

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وأضاف أن سرعة الرياح في دائرة نصف قطرها 75 كيلومترًا حول مركز الإعصار بلغت حوالى 195 كيلومترًا في الساعة مع هبات وعواصف وصلت سرعتها إلى حوالى 215 كيلومترًا في الساعة.

وما زالت عين الإعصار قبالة الساحل وتتجه نحو محيط سيتوي، حسب مركز "زوم إرث" الذي قال إنه من فئة الأعاصير الفائقة الشدة.

وكان المركز الأميركي للأعاصير ذكر أن "موكا" اشتد ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال.

وقال المركز الأميركي في تقديرات الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

ويهدد الإعصار المخيمات البائسة التي تضم مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين ويسبب موجات فرار للسكان.