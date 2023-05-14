المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية
مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو يغرد على تويتر: "نحن في الصدارة"
أعلن مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، مساء الأحد، أنه يتصدر النتائج متقدما على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكتب على تويتر: "نحن في الصدارة"، رافضا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية مشيرة إلى حصول أردوغان على 52,5 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وأفاد الإعلام التركي الحكومي بتقدم أردوغان على منافسه الرئيسي أوغلو مع توافد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جميع أنحاء تركيا.
وفي ظل فرز 35.87 % من الأصوات، وحسب قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، فإن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 07:40 مساء بتوقيت إسطنبول جاءت كالآتي:
رجب طيب أردوغان: 53.17%
محرم إنجه (منسحب): 0.56%
كمال كليشدار أوغلو: 40.88%
سنان أوغان: 5.38%.
وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا.
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