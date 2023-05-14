انتخابات تركيا.. أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها
رميسة غلغي تبلغ مترين و15 سنتيمترا ومدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية
أدلت التركية "رميسة غلغي" صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.
وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، قالت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.
واعتبرت الصناديق المتنقلة أمرا جميلا لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي".
وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).
وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.
وفي الانتخابات الحالية، سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.
-
إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصرأعلن عن إطلاقه اليوم أسواق المال
-
"البترول" الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع "شل" لتبادل الخبرات في صناعة النفطالاتفاقية لا تشمل أي التزامات مالية طاقة
-
اختراق بيانات 237 ألف موظف حكومي أميركيأصاب الاختراق أنظمة معالجة منافع النقل TRANServe، التي تُسدِّد لموظفي الحكومة بعضًا من تكاليف التنقل تكنولوجيا