أوكرانيا تصد هجمات روسية.. تدمير 3 صواريخ و25 مسيرة

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي آخر تطوراتها ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر.

وقالت القوات الجوية في بيان إن روسيا "هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود (و) صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95".

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وذكر مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تيليغرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

في وقت مبكر من اليوم الأحد، دوت صفارات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.

وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صفارات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي بأوكرانيا وخيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه كييف.

وأمس السبت، أكد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية وقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنوبيل في أوكرانيا ومركزها الإداري في مدينة تشيرنوبيل. بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس تشيرنوبيل الإقليمي، ميخائيل غولوفكو، عن وجود "طيران" فوق المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأكد الجيش الأوكراني، السبت، تحقيق "تقدم" في محيط مدينة باخموت، مركز القتال منذ أشهر في شرق أوكرانيا، بينما تحدثت روسيا من جهتها عن تحقيقها مكاسب داخل المدينة المدمّرة والواقعة بمعظمها تحت سيطرتها.

وقتل شخصان على الأقل، السبت، وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في قصف روسي طاول مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد 25 كلم جنوب غرب باخموت بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة.

وتحطمت طائرة واحدة على الأقل، السبت، في منطقة بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما قال مسؤول إن موسكو فقدت أربع طائرات.

قصف أوكراني لمدن بدونيتسك وسقوط قتلى

وفي المقلب الآخر، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المجموع أطلقت 368 قذيفة، ما أدى إلى مقتل مدنيَيْن، وإصابة 11 آخرين.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي، اليوم الأحد، أنه سجل 58 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت قذائف مدفعية من عيار 152 ملم، و155 ملم، بالإضافة إلى راجمات صواريخ، وفي المجموع أطلقت 368 قذيفة.

ومن ضمن مدن وبلدات جمهورية دونيتسك التي تعرضت للقصف أليكساندروفكا، غورلوفكا، دونيتسك، زايتسيفو، ماكييفكا، ريسبوبليكا، ياسينوفاتايا.

وأدى القصف الأوكراني إلى مقتل مدنيَيْن، بينهما طفل، وإصابة 11 آخرين. وتضرر 34 مبنى سكني و13 مرفق بنية تحتية مدنية.