"تويتر" يرضخ لتهديدات تركيا.. وماسك يدافع

يواجه تويتر انتقادات حادة لتقييده بعض الحسابات والمحتوى الذي ينتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا قبل انتخابات، اليوم الأحد.

وأعلنت الشركة بعد أن هددتها تركيا بحظرها بالكامل "استجابة للإجراءات القانونية ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا اليوم"، وفقا لتغريدة لحساب الشؤون الحكومية العالمية للشركة باللغتين الإنجليزية والتركية السبت.

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وأضافت الشركة: "لقد أبلغنا أصحاب الحسابات بهذا الإجراء بما يتماشى مع سياستنا لكن سيظل هذا المحتوى متاحًا في بقية أنحاء العالم".

من جهته، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك عن القرار يوم السبت، فغرد قائلاً: "الخيار هو خنق تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات ..أي واحدة تريدون؟".

وسيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لتحديد ما إذا كانوا سيعيدون انتخاب رجب طيب أردوغان أو الإطاحة به.

ويواجه الرئيس التركي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في قيادة البلاد، تحديًا كبيرًا من مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليشتدار أوغلو. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أردوغان يتخلف عن كليتشدار أوغلو بنقطتين وفقًا لـ"بوليتيكو".

ومنعت الحكومة التركية في السابق الوصول إلى موقع تويتر لفترة قصيرة في فبراير، في أعقاب زلزال هائل بلغت قوته 7.8 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.