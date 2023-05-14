"تويتر" يرضخ لتهديدات تركيا.. وماسك يدافع
التطبيق يقيد الوصول لبعض الحسابات المعارضة لأردوغان
يواجه تويتر انتقادات حادة لتقييده بعض الحسابات والمحتوى الذي ينتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا قبل انتخابات، اليوم الأحد.
وأعلنت الشركة بعد أن هددتها تركيا بحظرها بالكامل "استجابة للإجراءات القانونية ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا اليوم"، وفقا لتغريدة لحساب الشؤون الحكومية العالمية للشركة باللغتين الإنجليزية والتركية السبت.
وأضافت الشركة: "لقد أبلغنا أصحاب الحسابات بهذا الإجراء بما يتماشى مع سياستنا لكن سيظل هذا المحتوى متاحًا في بقية أنحاء العالم".
من جهته، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك عن القرار يوم السبت، فغرد قائلاً: "الخيار هو خنق تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات ..أي واحدة تريدون؟".
وسيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لتحديد ما إذا كانوا سيعيدون انتخاب رجب طيب أردوغان أو الإطاحة به.
ويواجه الرئيس التركي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في قيادة البلاد، تحديًا كبيرًا من مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليشتدار أوغلو. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أردوغان يتخلف عن كليتشدار أوغلو بنقطتين وفقًا لـ"بوليتيكو".
ومنعت الحكومة التركية في السابق الوصول إلى موقع تويتر لفترة قصيرة في فبراير، في أعقاب زلزال هائل بلغت قوته 7.8 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
-
زاهي حواس عن فيلم "كليوباترا": أعطوني دليلاً واحداً على أنها سمراءزاهي حواس يؤكد للعربية.نت: وثائقي "نتفليكس" يعتمد على مغالطات تاريخية ومعلومات مزيفة.. كتابات المؤرخين أكدت أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون وأنها ذات أصول مقدونية خالصة مصر
-
زينب المغربية الأصل تمنح السويد الفوز في "يوروفيجن" لثاني مرةفازت المطربة السويدية-المغربية الأصل، لورين زينب نورا طلحاوي، المعروفة في الأوساط الموسيقية باسم Loreen فنيا، ببطولة "يوروفيجين" 2023 في حفل امتد مساء ... ثقافة وفن
-
بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدةغداة الإفراج عنه بكفالة، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها ... العرب والعالم