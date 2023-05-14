زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لفرنسا.. وباريس تؤكد دعمها لكييف

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس في زيارة غير معلنة لفرنسا ولحضور عشاء عمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في استقبال الرئيس الأوكراني الذي سيتوجه لاحقاً إلى القصر الرئاسي حيث سيبحث الرئيسان في "دعم" فرنسا "استجابة للحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني"، بحسب الإليزيه.

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وتأتي زيارة زيلينسكي لفرنسا ضمن جولة شملت عدة عواصم أوروبية أسفرت عن تعهدات جديدة بتقديم دعم عسكري إضافي في وقت تستعد فيه بلاده لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.

وأعلن مكتب ماكرون عن محطة باريس في رحلة زيلينسكي، وأرسلت فرنسا طائرة لتقل زيلينسكي من ألمانيا، حيث التقى بالمستشار أولاف شولتس في وقت سابق من يوم الأحد.

وقال مكتب ماكرون إن الزعيمين سيجريان محادثات على العشاء وأن ماكرون "سيؤكد من جديد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".

زودت فرنسا أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والدبابات الخفيفة ومدافع الهاوتزر وغيرها من الأسلحة والوقود.

قبل السفر إلى باريس، ناقش زيلينسكي الهجوم المضاد الذي تخطط له بلاده مع شولتس في برلين.

وقال زيلينسكي إنها ستهدف إلى تحرير المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، وليس مهاجمة الأراضي الروسية.

ويزور الرئيس الأوكراني الحلفاء بحثاً عن مزيد من الأسلحة لمساعدة بلاده على صد القوات الروسية، والأموال لإعادة بناء ما دمر جراء أكثر من عام من الصراع المدمر.