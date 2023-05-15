أردوغان يحذر من التسرع بإعلان النتائج.. ومنافسه: لن ننام الليلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأحد-الاثنين إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

وكتب أردوغان على تويتر في رسالته الأولى منذ انتهاء التصويت: "بينما أجريت الانتخابات في أجواء إيجابية وديمقراطية ولا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية فإن محاولة إعلان النتائج على عجل يعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

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أما كليتشدار أوغلو فقال على تويتر أيضاً "لن ننام الليلة" ودعا إلى إحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

هذا وبدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز أغلب بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بينما يزداد احتمال الذهاب لجولة إعادة. ويحتاج المرشح للحصول على نسبة 50% زاد واحد من الأصوات للفوز بالانتخابات وعدم الذهاب إلى جولة إعادة.