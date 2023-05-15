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Turkish President Tayyip Erdogan casts his ballot at a polling station in Istanbul, Turkey, May 14, 2023. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
أردوغان بعد إدلائه بصوته الأحد
الانتخابات التركية

أردوغان يحذر من التسرع بإعلان النتائج.. ومنافسه: لن ننام الليلة

بدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز أغلب بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بينما يزداد احتمال الذهاب لجولة إعادة

العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأحد-الاثنين إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

كيلتشدار أوغلو بعد إدلائه بصوته الأحد
كيلتشدار أوغلو بعد إدلائه بصوته الأحد
أردوغان يحصد 49.5% فقط من الأصوات.. وجولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو العرب والعالم الانتخابات التركية أردوغان يحصد 49.5% فقط من الأصوات.. وجولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو

وكتب أردوغان على تويتر في رسالته الأولى منذ انتهاء التصويت: "بينما أجريت الانتخابات في أجواء إيجابية وديمقراطية ولا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية فإن محاولة إعلان النتائج على عجل يعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

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أما كليتشدار أوغلو فقال على تويتر أيضاً "لن ننام الليلة" ودعا إلى إحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

هذا وبدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز أغلب بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بينما يزداد احتمال الذهاب لجولة إعادة. ويحتاج المرشح للحصول على نسبة 50% زاد واحد من الأصوات للفوز بالانتخابات وعدم الذهاب إلى جولة إعادة.

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