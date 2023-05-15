أوكرانيا تستهدف دونيتسك بـ23 قذيفة.. ومسيرات تقصف قاعدة روسية

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي آخر تطوراتها ما أعلنه الجيش الأوكراني، الاثنين، عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الغزو الروسي.

وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن "تقدم قواتنا في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم" الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع.

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واستهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك بثلاث وعشرين قذيفة من عيار 155 ملم في ساعات الصباح الأولى، وذلك بحسب إعلان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية التي أكدت في بيانها تلك المدفعيات التي أطلقتها كييف هي نفسها التي تستخدمها الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وأضاف البيان أن الاستهداف جرى على ساعات متقاربة قصفت خلالها أوكرانيا أربع مناطق في دونيستك من بينها بتروفسكي.

كما أفاد البيان بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 90 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المجموع أطلقت 516 قذيفة، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 11 من رجال الإنقاذ بوزارة الطوارئ، الذين تعرضوا لإطلاق النار من القوات الأوكرانية خلال القيام بمهمة في دونيتسك، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، إن مسيرات شنت هجوما على قاعدة جوية روسية على بعد 150 كلم شمال الحدود الأوكرانية في الثالث من مايو أيار الجاري.

ورجحت الوزارة، في تقرير نشرته على تويتر، أن يكون الهجوم ألحق ضررا بإحدى طائرات النقل الثقيل التابعة لطيران النقل العسكري الروسي.

وأوضحت الوزارة أن "القاعدة الروسية لعبت دورًا رئيسيًا في تمكين روسيا في حربها على أوكرانيا، كما أنها تستخدمها لإطلاق المسيرات الإيرانية باتجاه كييف".

وأشار التقرير إلى أن القادة الروس "قلقون" من استمرار تعرض الدفاعات الجوية الروسية "للخطر".