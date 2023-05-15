الصحة الفلسطينية: مقتل شاب وإصابة آخر برصاص إسرائيلي بنابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس.

وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك، إن الشاب صالح صبرة (22 عاماً) أُصيب بالرصاص الحي في الصدر، مضيفة أن آخر أصيب بالرصاص في الأطراف العلوية.

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في وقت سابق اليوم، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات وصفتها بالعنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر، وداهمت منزل عبدالفتاح خروشة الذي قتل في مارس آذار الماضي بعدما اتهمته إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنان في بلدة حوارة القريبة من نابلس.

وبحسب الشهود، فإن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة بينما رد الجيش بإطلاق النار مستخدما الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطيني قتل خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم عسكر.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، البلدة القديمة في نابلس وأطلقت الرصاص الحي مما أسفر عن إصابة شخص، كما اعتقلت شابين آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أول أمس مقتل الشابين سائد مشة ووسيم الأعرج، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس.