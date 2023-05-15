اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد المستشفيات في الخرطوم (رويترز)
أحد المستشفيات في الخرطوم (رويترز)
السودان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المرافق الصحية في السودان على وشك "الانهيار"

يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن المرافق الصحية في السودان على وشك "الانهيار"، وذلك بعد شهر من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل.

يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

أهالي الخرطوم يشكلون لجان لجمع الطعام والدواء لمرضى مستشفيات العاصمة العربية ميديا أهالي الخرطوم يشكلون لجان لجمع الطعام والدواء لمرضى مستشفيات العاصمة
جثث متحللة وسط الشوارع في الجنينة.. ولا مستشفيات بدارفور السودان السودان جثث متحللة وسط الشوارع في الجنينة.. ولا مستشفيات بدارفور

في الوقت الذي مازال العديد من السودانيين محاصرين في المستشفيات من دون كهرباء أو مياه، بينما يتم إجلاء مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية.

مادة اعلانية

وقال موظفون في القطاع الطبي ومتطوعون لبي بي سي إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطاً نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلا عن الخوف من القصف العشوائي المستمر في المناطق المحيطة.

ويقول أحد الأطباء في حديثه مع بي بي سي: "لقد تلقينا بعض المساعدات العينية لكن ذلك لا يكفي. نحاول الآن إخلاء المستشفى بالتنسيق مع السلطات المعنية، لكن لا توجد خطة إخلاء مناسبة، مما يسبب مزيدًا من المخاوف، لأننا في منطقة شديدة الخطورة وعرضة للهجمات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصادر العربية: زعيم طالبان يرفض لقاء وزير الداخلية بعدما انتقده مصادر العربية: زعيم طالبان يرفض لقاء وزير الداخلية بعدما انتقده
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط