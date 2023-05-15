اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المرافق الصحية في السودان على وشك "الانهيار"
يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن المرافق الصحية في السودان على وشك "الانهيار"، وذلك بعد شهر من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.
وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل.
يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
في الوقت الذي مازال العديد من السودانيين محاصرين في المستشفيات من دون كهرباء أو مياه، بينما يتم إجلاء مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية.
وقال موظفون في القطاع الطبي ومتطوعون لبي بي سي إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطاً نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلا عن الخوف من القصف العشوائي المستمر في المناطق المحيطة.
ويقول أحد الأطباء في حديثه مع بي بي سي: "لقد تلقينا بعض المساعدات العينية لكن ذلك لا يكفي. نحاول الآن إخلاء المستشفى بالتنسيق مع السلطات المعنية، لكن لا توجد خطة إخلاء مناسبة، مما يسبب مزيدًا من المخاوف، لأننا في منطقة شديدة الخطورة وعرضة للهجمات".
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