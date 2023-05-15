بعد محافظ البنك المركزي.. البرهان يقيل وزير الداخلية المكلف من منصبه

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة، عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة، وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة.

كما أصدر البرهان اليوم قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية.

مادة اعلانية

ووجه وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أصدر، أمس الأحد، قرارا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا منه.

ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".