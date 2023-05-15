روسيا تعلن اعتراض طائرتين لحلف الناتو فوق بحر البلطيق

أفادت روسيا، الاثنين، أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية "انتهاك الحدود" الروسية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام: "بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار".

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وفي تفاصيل أكثر نقلتها وكالة "تاس" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق رافقت طائرة ألمانية من طراز "أوريون آر-3سي" وطائرة أخرى من طراز "أتلانتيك -2" تابعة للبحرية الفرنسية فوق بحر البلطيق، ما منعهما من انتهاك حدود الدولة.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، للصحافيين، اليوم الاثنين: "في 15 مايو 2023، رصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية، ولتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلة من طراز "سو-27" من طيران أسطول البلطيق".

وأضاف المركز أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية "أوريون آر-3سي" تابعة للبحرية الألمانية، وطائرة دورية مضادة للغواصات "أتلانتيك -2" تابعة للبحرية الفرنسية، وبعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.