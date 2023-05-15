أردوغان: نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها ليل الأحد-الاثنين أمام مناصريه في أنقرة، إن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية تظهر تقدمه بفارق كبير على منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وشدد على أن فرز الأصوات سيستمر في الداخل والخارج، مضيفاً أن المعارضة تحاول "خداع الشعب" بالقول إنها متقدمة. وتابع: "لا نعلم النتائج على وجه الدقة".

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وتابع: "نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا.. ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية".

كما قال أردوغان: "لا نعلم إن كانت الانتخابات الرئاسية ستحسم في الجولة الأولى.. إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك"، لكنه استدرك وقال: "نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.. عد الأصوات في الخارج مستمر".

واعتبر أن " على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات".

كما أكد أن "نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.. الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية".

هذا وتتجه تركيا فيما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية مع إعلان حزبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو تصدرهما السباق، لكن مصادر من كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50% اللازم لإعلان الفوز مباشرة.

وأشارت النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بفارق مريح ولكن مع استمرار إحصاء الأصوات تراجع تفوقه كما كان متوقعا، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في 28 مايو.