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French President Emmanuel Macron is seen on a screen as he speaks during an interview on national television to outline plans after the pension reform was adopted as the French Parliament rejected two motions of no-confidence against the government, in Paris, France, March 22, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
روسيا و أوكرانيا

ماكرون: روسيا بدأت "شكلا من أشكال التبعية للصين"

الرئيس الفرنسي أكد أن روسيا "خسرت جيوسياسياً" الحرب في أوكرانيا

العربية.نت
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الأحد أن روسيا "خسرت جيوسياسياً" الحرب في أوكرانيا وبدأت "شكلاً من أشكال التبعية للصين".

وقال ماكرون: "خسرت روسيا جيوسياسياً" مشيراً إلى علاقات موسكو مع حلفائها التقليديين، وتوسّع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليشمل السويد وفنلندا.

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وأوضح الرئيس الفرنسي الذي استقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد في باريس: "لنكن واضحين، هذه ليست "عملية خاصة" لأن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قرر التعبئة. من جانب آخر، أثارت روسيا شكوك حلفائها التاريخيين. بدأت في الواقع شكلاً من أشكال التبعية للصين وخسرت الوصول إلى بحر البلطيق، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليها لأنها سرّعت اختيار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو".

وأضاف: "قلت دائماً إنه على المدى الطويل، سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماماً في المستقبل. لكن سيتعين عليها أيضاً بلورة عدم مواجهة مع روسيا وإعادة بناء توازنات مستدامة. لكن ما زال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلك".

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