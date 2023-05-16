انفجارات في كييف.. والدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجمات روسية

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تلغرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي". وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

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وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام "الدفاع الجوي تتصدى للأهداف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

بدورهم قال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.