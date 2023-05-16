اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
An explosion of a drone is seen in the sky over the city during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 8, 2023. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY
تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لهجوم سابق على كييف هذا الشهر (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

انفجارات في كييف.. والدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجمات روسية

وقع الهجوم في وقت مبكر من الثلاثاء واستهدف أماكن أخرى من أوكرانيا أيضاً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تلغرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي". وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

مادة اعلانية
كييف تحصل على مزيد من الأسلحة وتبدي تفاؤلا بشأن المقاتلات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف تحصل على مزيد من الأسلحة وتبدي تفاؤلا بشأن المقاتلات

وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام "الدفاع الجوي تتصدى للأهداف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

بدورهم قال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط