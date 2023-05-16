بعد اتهامها بتسليح روسيا.. جنوب إفريقيا توفد جنرالاً لموسكو

يجري قائد القوات البرية في الجيش الجنوب إفريقي محادثات في موسكو، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية للبلاد، مؤكدةً تقارير إعلامية روسية سابقة، وذلك بعد أيام على اتهام واشنطن بريتوريا بإمداد روسيا بالأسلحة.

وأكد بيان لقوة الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا أن "قائد الجيش الجنوب إفريقي الجنرال لورانس امباتا موجود في موسكو.. لعقد لقاء ثنائي بين المؤسستين العسكريتين".

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وشدّد بيان الجيش الجنوب إفريقي على أن الاجتماع "كان مخططاً له مسبقاً" في إطار "تدبير مطبّق منذ زمن"، وأشار إلى أنها "زيارة ودية" تلبية لدعوة الجيش الروسي.

وكانت وكالات أنباء روسية قد أفادت في وقت سابق الاثنين نقلاً عن وزارة الدفاع في روسيا بأن امباتا ترأس وفداً بحث في "مسائل على صلة بالتعاون العسكري والتفاعل".

وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا روبين بريغتي قد اتّهم الخميس جنوب إفريقيا بتزويد روسيا سراً بأسلحة، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد أنه تم تحميل سفينة شحن روسية أسلحة وذخائر لدى رسوها في قاعدة بحرية في الكاب في ديسمبر الماضي.

واستدعت تصريحات السفير الأميركي رداً مستنكراً من الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا الذي لم ينف المعلومات إنما أعلن أنه سيتم فتح تحقيق في القضية، في خطوة سارعت واشنطن للترحيب بها.

ولم تصدر جنوب إفريقيا أي إدانة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي وضعت موسكو في عزلة كبيرة على الساحة الدولية.

وتقول جنوب إفريقيا إنها تسعى للبقاء على الحياد وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع. لكن معارضين أشاروا إلى عدد من الوقائع التي تبيّن انفتاحاً تجاه الكرملين.

والجمعة اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجنوب إفريقي على توطيد العلاقات بين بلديهما، وفق ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان للكرملين أن بوتين ورامابوزا "أعربا عن نيّتيهما توطيد العلاقات لما فيه المصلحة المشتركة في مجالات عدة".

وبحسب موسكو، تمت المحادثة الهاتفية "بمبادرة من الجانب الجنوب إفريقي".

والاثنين، قال رامابوزا إن البلاد لن تُستدرج إلى "صراع بين قوى دولية" في ملف أوكرانيا على الرغم من مواجهتها "ضغوطاً كبرى" للانحياز إلى أحد الجانبين.

وأوردت النشرة الرئاسية الأسبوعية نقلاً عن رامابوزا قوله "لا نقبل بأن يعطي موقفنا غير المنحاز الأفضلية لروسيا على حساب بلدان أخرى. كما أننا لا نقبل بأن يعرض للخطر علاقاتنا مع بلدان أخرى". وقال إن بريتوريا تدعم حل النزاع سلميًا.

وأفادت وكالات أنباء بأن امباتا زار الاثنين "مؤسسات تعليمية للقوات البرية وشركات المجمع الصناعي العسكري" في روسيا.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية بـ"التوصل لاتفاقات لتعزيز التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات".

من جهته أكدت قوة الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا أن الجولة في روسيا ستشمل زيارات لكليات عسكرية روسية.