العلم الأوكراني يرفرف.. كييف تنضم إلى المركز السيبراني للناتو

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، انضمام كييف رسميا إلى عمل المركز السيبراني التابع لحلف الناتو، الذي يتخذ من العاصمة الإستونية، تالين، مقرا له.

وقالت الخارجية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء إنه تم رفع العلم الوطني لأوكرانيا رسميا في مقر المركز السيبراني لحلف الناتو في تالين، بمناسبة انضمامها رسميا إلى المركز السيبراني.

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محاولة لابتزاز روسيا

أتت هذه التطورات بينما رأى السفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف في مقابلة مع "تاس" في مارس/آذار الماضي، أن مشاركة أوكرانيا في عمل مركز الناتو للتعاون في مجال الأمن السيبراني هو محاولة لابتزاز روسيا.

وأشار حينها إلى أن مثل هذا القرار له معنى رمزي، لأنه يكشف خطط الغرب لإشراك أوكرانيا تدريجيا في نظام التخطيط العسكري المناهض لروسيا ودمجها في البنية التحتية للناتو، بحسب تعبيره.

ومع ذلك، ذكر الدبلوماسي الروسي أن مشاركة كييف في أعمال هذا الهيكل لا تشكل تهديدًا كبيرا لأمن روسيا.

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مسؤول عن الأمن السيبراني

يشار إلى أن المركز السبيراني التابع لحلف الناتو هو قسم يقع مقره الرئيسي في تالين (إستونيا).

ويتعامل المركز مع مشاكل الأمن السيبراني لبلدان الحلف منذ أن تأسس عام 2008.

وتحت رعايته، تُجرى تدريبات دولية سنويا، يدرس خلالها الخبراء العسكريون والمدنيون طرق التأثير السيبراني على البنية التحتية الحيوية للدول الأجنبية.