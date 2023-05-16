قتلى بحريق بفندق في نيوزيلندا.. وناجون يلجأون للسطح
رئيس الوزراء كريس هيبكنز اعتبر أنها "مأساة مطلقة"، مضيفاً أنه من المرجّح أن يكون هناك أكثر من 6 قتلى
لقي ستّة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع فجر الثلاثاء في نُزل مؤلّف من أربعة طوابق بوسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.
وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصاً، بعضهم عبر السطح، مشيرةً إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من النُزل ليلاً في حين عمل 80 عنصر إطفاء تؤازرهم 20 شاحنة على إخماد النيران.
وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات "إنه حريق تشهده ويلينغتون مرّة واحدة في العقد. إنّه أسوأ كابوس بالنسبة لنا".
ويعتقد أنّ 90 شخصاً كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تمّ تأكيد سقوط وفيات "عدة".
وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز "إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى"، مضيفاً أنه من المرجّح أن يكون هناك أكثر من ستّة قتلى.
ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى قال "تأكّد إلى الآن مقتل ستة"، مرجّحاً ارتفاع الحصيلة.
وتم نقل ستة أشخاص إلى مستشفى لتلقّي العلاج، أحدهم في حال خطرة، وفق جهاز الإسعاف في ويلينغتون، كما تلقى 15 شخصا آخرون العلاج في مكان الواقعة.
وأعرب متحدث باسم الشرطة عن اعتقاده بأنّ الحصيلة النهائية للقتلى "لن تتخطّى العشرة"، لكنّ العدد الدقيق لن يُعرف إلا بعد التمكّن من دخول المبنى.
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