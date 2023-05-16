اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Firefighters work near a hostel in central Wellington, New Zealand, Tuesday, May 16, 2023. Several people were killed after a fire broke out overnight at the four-story building. (Ben McKay/AAP Image via AP)
فرق الإطفاء أمام النزل بوسط ويلينغتون

قتلى بحريق بفندق في نيوزيلندا.. وناجون يلجأون للسطح

رئيس الوزراء كريس هيبكنز اعتبر أنها "مأساة مطلقة"، مضيفاً أنه من المرجّح أن يكون هناك أكثر من 6 قتلى

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقي ستّة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع فجر الثلاثاء في نُزل مؤلّف من أربعة طوابق بوسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.

وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصاً، بعضهم عبر السطح، مشيرةً إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

مادة اعلانية

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من النُزل ليلاً في حين عمل 80 عنصر إطفاء تؤازرهم 20 شاحنة على إخماد النيران.

وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات "إنه حريق تشهده ويلينغتون مرّة واحدة في العقد. إنّه أسوأ كابوس بالنسبة لنا".

ويعتقد أنّ 90 شخصاً كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تمّ تأكيد سقوط وفيات "عدة".

فرق الإطفاء أمام النزل بوسط ويلينغتون
فرق الإطفاء أمام النزل بوسط ويلينغتون
"الفرح تحول إلى ترح".. شاحنة تخترق موكب زفاف في الأردن الأخيرة "الفرح تحول إلى ترح".. شاحنة تخترق موكب زفاف في الأردن

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز "إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى"، مضيفاً أنه من المرجّح أن يكون هناك أكثر من ستّة قتلى.

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى قال "تأكّد إلى الآن مقتل ستة"، مرجّحاً ارتفاع الحصيلة.

وتم نقل ستة أشخاص إلى مستشفى لتلقّي العلاج، أحدهم في حال خطرة، وفق جهاز الإسعاف في ويلينغتون، كما تلقى 15 شخصا آخرون العلاج في مكان الواقعة.

وأعرب متحدث باسم الشرطة عن اعتقاده بأنّ الحصيلة النهائية للقتلى "لن تتخطّى العشرة"، لكنّ العدد الدقيق لن يُعرف إلا بعد التمكّن من دخول المبنى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط