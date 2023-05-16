أوكرانيا تستعد لضرب أهداف روسية.. بصواريخ "ظل العاصفة"

أفاد مسؤولون أميركيون وغربيون، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب أهداف روسية، وفق ما نقلت سي إن إن.

وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الخميس، تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز "ستورم شادو"، ما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد في العمق خلف جبهة القتال.

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ظل العاصفة

وتطلب أوكرانيا منذ شهور صواريخ طويلة المدى، لكن الدعم الذي قدمته بريطانيا وحلفاء آخرون مثل الولايات المتحدة اقتصر في السابق على أسلحة قصيرة المدى.

هذه الصواريخ البريطانية التي تلقب بـ" ظل العاصفة" أقل بقليل من المدى الذي تطالب به كييف والبالغ 185 ميلا، المتمثل بمنظومة ATACMS الصاروخية.

قد تغير مسار الحرب

ومن المحتمل أن تغير هذه الصواريخ، التي يبلغ مداها 250 كلم وقد تصل إلى 500 كيلومتر، مسار الصراع في أوكرانيا.

وبهذا التجهيز، يمكن للجيش الأوكراني أن يضرب نقاطا رئيسية في مؤخرة المواقع الروسية لزعزعة استقرار الجبهة الروسية. وفق تقارير غربية.

مكاسب أوكرانية

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تحقيق مكاسب أمام الروس قرب مدينة باخموت حيث تدور معارك منذ أشهر بعد أن صدت ليلا وابلا من الصواريخ الروسية قبل ساعات من زيارة مبعوث صيني إلى كييف.

وتواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم المضاد الأوكراني على أطراف باخموت المدينة التي تسيطر عليها اليوم بأكثر من 90% على الرغم من التوترات المتزايدة بين الجيش ومجموعة فاغنر العسكرية في الموقع.