أكوام دولارات على أريكة.. اعتقال رئيس المحكمة العليا بأوكرانيا

كشف محققون أوكرانيون عن تسجيل "فساد واسع النطاق" في المحكمة العليا، مؤكدين فتح تحقيقات حول حصول بعض القضاة على "مكاسب غير مشروعة".

مكاسب غير مشروعة

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد بأوكرانيا، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، إن بعض القضاة في المحكمة العليا حصلوا على "مكاسب غير مشروعة"، معلنا عن تعميق البحث في القضية دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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اعتقال رئيس المحكمة العليا

في السياق، أفادت رويترز بأن رئيس المحكمة العليا، فسيفولود نيازيف، اعتقل للاشتباه في تلقيه رشوة بقيمة 3 ملايين دولار.

ونشرت السلطات الأوكرانية على منصة تيليغرام صورة لأكوام من الدولارات مصفوفة على أريكة، كاشفة عن أن حجز هذه الأموال جاء بعد تحقيقات أجراها مكتب محاربة الفساد ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد.

تفشي الفساد

تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه كييف، التي تحتل المرتبة 116 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، ضغوطا متزايدة لمواجهة الفساد المستشري في عدد من مؤسساتها، وتعمل على إصلاح نظامها القضائي والتصدي للرشوة والكسب غير المشروع.

وفي يناير الماضي أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عددا كبيرا من المسؤولين الكبار بتهم فساد، بينهم خمسة حكام مناطق وأربعة نواب وزراء ومسؤول كبير بمكتب الرئاسة كان يُنظر له على أنه مقرب من زيلينسكي.