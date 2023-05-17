أردوغان: واثقون من الفوز بالجولة الثانية وبفارق كبير

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن ثقته في الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة "بهامش كبير".

وقال أردوغان أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم "سنتجاوز الرقم المطلوب بشكل مريح وسنحقق النصر".

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وأضاف "لن نجعل الكرامة الإنسانية تنزل للأرض ولن نترك الميدان للأشخاص الذين يريدون النيل من الوطن والمجتمع التركي".

شكاوى من المعارضة

في سياق متصل، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إنه قدم شكاوى حول مخالفات يشتبه في وقوعها في آلاف من صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وحقق فيها أردوغان نتائج أفضل من المتوقع.

لكن مسؤولي الحزب رجحوا ألا تغير الشكاوى من نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستشهد جولة إعادة في 28 مايو أيار بين أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كمال كليتشيدار أوغلو على 44.88%.

ويقول أردوغان إن بإمكانه وحده ضمان الاستقرار في تركيا في وقت تواجه فيه أزمة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم، فضلاً عن تداعيات الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط.

وحث تحالف المعارضة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، الناخبين الشباب على الخروج لدعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.