ألمانيا: لا نمتلك القدرة للمشاركة في تحالف توريد مقاتلات لكييف

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بلاده لا تمتلك معدات عسكرية وقدرات للمشاركة في تحالف لندن لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

وقال بيستوريوس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بن والاس في برلين: "لا يمكننا لعب دور نشيط في مثل هذا التحالف، لأنه ليس لدينا فرص للتدريب ولا كفاءات ولا طائرات".

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وتعتزم لندن بناء "تحالف دولي" من أجل مساعدة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات أميركية الصنع من طراز إف-16، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، أمس الثلاثاء بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في إيسلندا، على "العمل معاً من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (...) بدءاً بالتدريب ووصولاً إلى تسليم مقاتلات أف-16".

كما أشار إلى أن سوناك "جدّد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن رئيسي الوزراء "اتّفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية".

مسيرات وصواريخ

واستقبل سوناك، يوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهّد بتزويد أوكرانيا قريبا بصواريخ للدفاع الجوي ومسيّرات هجومية.

من جانبه، طلب زيلينسكي، مراراً، من الدول الداعمة لبلاده تزويدها بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى ودبابات قتالية متطورة.

وتعتبر بريطانيا من أكبر الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة. وأصبحت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أول دولة تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى بعد أن أعلن وزير الدفاع البريطاني إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.