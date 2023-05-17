البيت الأبيض: سنواصل العمل مع تركيا أياً كان الفائز بالانتخابات

مع انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي ستعقد أواخر الشهر الحالي، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع أنقرة أياً كان الفائز في جولة الإعادة.

وقال سوليفان، الأربعاء إن أميركا تريد الاستمرار في رؤية ديمقراطية قوية بتركيا، وفق رويترز.

مادة اعلانية

جولة ثانية في 28 مايو

يذكر أن تركيا شهدت، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان. وحصد أردوغان 49.4% من الأصوات مقابل 44.96% لكليتشدار أوغلو.

فيما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، الاثنين، رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

إلا أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعتبروا أن تلك اللجنة أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات، لاسيما أن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات بدت طاغية، ما شكل مبعث قلق.

واثق من الفوز

والأربعاء، عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات "بهامش كبير".

كما أضاف أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "سنتجاوز الرقم المطلوب بشكل مريح وسنحقق النصر".