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نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي

باريس.. تأييد الحكم بسجن ساركوزي 3 سنوات بقضية فساد

باريس - (أ ف ب)
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خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنه على حكم صدر قبل عامين وقضى بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ، أمام محكمة استئناف فرنسية اليوم الأربعاء.

وأيدت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء إدانة الرئيس الفرنسي السابق والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

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وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لخوض أي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

وكان ساركوزي قد أدين في مارس 2021 بتهم فساد واستغلال نفوذ وحكم عليه بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة، وسمح له بالاحتجاز في منزل مرتدياً سوارا إلكتروني.

وحضر ساركوزي شخصياً حينها، واستمع لاتهامه بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في إمارة موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

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