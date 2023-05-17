رئيس بولندا: لا نخطط لتزويد كييف بمقاتلات "إف 16"

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا أن بلاده سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" تقريباً، مشيراً إلى أنها لن تزودها بمقاتلات "إف 16".

وأوضح دودا في تصريحات نقلها التلفزيون البولندي اليوم الأربعاء أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات "ميغ-29"، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات "إف-16".

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كذلك تابع قائلاً: "نحن نمتلك عددا قليلا من طائرات إف-16 ومستعدون لدعم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن في الوقت نفسه، لا تسمح لنا كمية الطائرات التي نملكها من طراز إف-16 بالحديث اليوم عن نقل أي منها إلى أوكرانيا".

وكان الرئيس البولندي قد أعلن مطلع أبربل/نيسان الماضي، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفيتية الطراز.

كما أوضح الرئيس البولندي حينها أنّ وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول، لأنّ مقاتلات ميغ-29 التي ما زالت بحوزة سلاح الجوّ البولندي "تمّ تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتّصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف.

مقاتلات ميغ-29

وفي الفترة الممتدة بين نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم كييف مقاتلات ميغ-29 سوفيتية الطراز.

ولم تتسلّم كييف أيّ مقاتلات غربية حديثة، على الرغم من مطالبتها بذلك مرارا، علما بأن دولا غربية عدة على غرار الدنمارك أبدت انفتاحا على هذا الصعيد

يذكر أن هذه المقاتلات السوفيتية تتميز بشكل فريد بقدرتها على المناورة المذهلة والسرعة الكبيرة، وتعتبر أسرع من الصوت وهي من الجيل الرابع ويمكن مقارنتها بمقاتلات أميركية مثل Boeing F / A-18 Hornet أو General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدمير الأهداف الجوية المعادية، ضمن حدود تغطية الرادار وتدمير الأهداف الأرضية باستخدام أسلحة غير موجهة في ظروف الطيران المرئية، وفق موقع migflug.

وهناك حوالي 1600 مقاتلة تعمل في جميع أنحاء العالم وحوالي 600 منها في الخدمة مع القوات الجوية الروسية.