عمران خان: الشرطة تحاصر منزلي واعتقالي وشيك

أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الأربعاء أن الشرطة حاصرت منزله وأن اعتقاله أمر وشيك.
وكتب خان على تويتر "ربما آخر تغريدة لي قبل اعتقالي التالي. لقد طوقت الشرطة منزلي".
Probably my last tweet before my next arrest .— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023
Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj
وألقت وكالة لمكافحة الفساد القبض على خان الأسبوع الماضي في قضية فساد قبل أن تفرج عنه محكمة بكفالة.
وأثار القبض عليه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل.
وغداة الإفراج عنه بكفالة في 14 من مايو الجاري، دعا خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها توقيفه.
عشرات الملفات القضائية
أوقف رئيس الوزراء السابق (2018-2022) الثلاثاء الماضي من جانب عشرات من العناصر المسلحة خلال مثول روتيني أمام محكمة في إسلام أباد في قضية فساد.
وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة، الجمعة، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
لكن وزير الداخلية رانا سناء الله تعهد توقيف خان مجددا، علما بأن الأخير يضغط منذ أشهر لإجراء انتخابات قبل تشرين الأول/أكتوبر أملا بالعودة إلى الحكم.
مواجهات عنيفة
وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت منشآت للجيش.
ونأى خان في خطابه من التخريب الذي طال منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
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