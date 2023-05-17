لافروف: الغرب يحاول زعزعة علاقاتنا مع دول سوفيتية سابقة

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب بأنه يسعى بشكل منهجي إلى وضع أقرب حلفاء روسيا من دول الاتحاد السوفيتي السابق في موقف محرج بسبب علاقاتهم مع موسكو.

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "تسارغراد"، نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن "هناك العديد من الحقائق التي تستند إلى أفعال وتصريحات أقرب حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين الذين يقولون إنهم وضعوا في موقف غير مريح أبدا، ويحاولون عدم القيام بأي عمل قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".

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كما تابع قائلاً: إن الغرب يطالبهم بشكل منهجي بعدم اتخاذ خطوات تتعارض مع مصالحه، واعداً إياهم بجبال من الذهب رغم أن هذا في الواقع يتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية.

ووفقاً للوزير الروسي، يجد حلفاء موسكو "أنفسهم بين نارين" نظراً لأن جزءا كبيراً من العلاقات الاقتصادية تربطهم مع روسيا، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ولكن في نفس الوقت، حصة الغرب في اقتصاد آسيا الوسطى والقوقاز آخذة في الازدياد".

"طرد الروس"

في موازاة ذلك، قال إن بلاده تعتبر الاقتراح الأميركي لأرمينيا بـ"طرد الروس" من أراضيها والمساعدة في ضمان الأمن عملا استفزازيا صريحا. وأوضح أن الولايات المتحدة تقترح على الأرمن" انضموا إلينا وأطردوا الروس من أراضيكم وحرس الحدود أيضاً، وقوموا بإزالة القاعدة العسكرية، وسيساعدكم الأميركيون في ضمان الأمن، هذا عمل استفزازي صريح وليست دبلوماسية".

كراهية الغرب

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد منتصف مارس/آذار الماضي أن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

وقال لافروف حينها إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

يذكر أن لافروف وجه سهامه إلى الغرب في مارس الماضي، منتقداً تصرفات بعض الوفود الغربية المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي.

وشدد على أن مواثيق الأمم المتحدة المعترف بها منحت الشعوب حق تقرير مصيرها دون ضغوط، داعياً الغرب إلى الابتعاد عن مبدأ الهيمنة والتسلط وتبعية الدول له.