اجتماع حول السودان في جدة.. وتأكيد على ضرورة وقف النار

حذرت مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بالسودان في اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، من التدخل في الشأن السوداني.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مجموعة الاتصال، التي تضم مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، أكدت خلال الاجتماع الذي عقد في جدة على أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان.

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وعبرت المجموعة عن دعمها لإعلان المبادئ، الذي أبرمه ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرا في جدة بخصوص حماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفق البيان.

كما أشادت بجهود عدد من الدول العربية في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وأكدوا على مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف السودانية وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول للأزمة.

وعقدت اللجنة، والمُشكلة بقرار المجلس الوزاري في 7 مايو الجاري، اجتماعها الاول على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية في جدة، والمقررة في 19 مايو الجاري.

بدوره، صرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اللجنة تضم كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقف كامل للنار

كذلك أوضح أن اللجنة معنية بإجراء الاتصالات الضرورية بغرض التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة بما يُلبي تطلعات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.

وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى عرض قدمه وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لتطورات المحادثات التي ترعاها بلاده في جدة بهدف تحقيق الهدنة وتثبيتها بين الطرفين المتقاتلين، ومن أجل إعطاء الفرصة للمدنيين بخاصة في الخرطوم، لالتقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الضرورية.

ونقل المتحدث عن الأمين العام أحمد أبو الغيط تأكيده على أهمية التزام الأطراف بالهدنة توطئة لحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى مُربع السياسة لمعالجة الأزمة في السودان من كافة جوانبها.

توقيع اتفاق مبادئ

يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا في 12 مايو الجاري على اتفاق مبادئ أولي في جدة يؤكد التزامهما بسيادة السودان ووحدته.

وأكد إعلان جدة على امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.