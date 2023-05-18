في أول لقاء منذ 10 سنوات.. زعيما باكستان وإيران يفتتحان سوقاً حدودية

قال مسؤولون إن زعيمي باكستان وإيران افتتحا يوم الخميس أول سوق حدودي مع دفء العلاقات بين البلدين.

يقع السوق في قرية باشين النائية بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، وهو الأول من ستة أسواق يتم تشييدها على طول الحدود الباكستانية - الإيرانية بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 2012.

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كما افتتح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خط نقل الكهرباء الذي سيزود بعض المناطق الباكستانية النائية بالكهرباء الإيرانية.

في لقاء متلفز، أكد شريف، وهو يجلس إلى جانب رئيسي، أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتحسين الأمن على طول الحدود الإيرانية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ووجه دعوة إلى رئيسي لزيارة العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وكانت العلاقات الإيرانية - الباكستانية حافلة بالخلافات بسبب الهجمات عبر الحدود التي يشنها مسلحون باكستانيون على طول حدودهما المشتركة.

وكانت الجماعات الانفصالية الصغيرة وراء تمرد طويل الأمد يدعو إلى استقلال بلوشستان عن الحكومة المركزية في إسلام أباد. كما استهدف مسلحون باكستانيون مناهضون لإيران الحدود الإيرانية في السنوات الأخيرة، ما زاد الاحتكاك بين البلدين.

هذه هي الزيارة الأولى من نوعها منذ 2013، عندما وقع البلدان اتفاقية تسمح لباكستان باستيراد الغاز الإيراني رغم المعارضة الأميركية. وقالت طهران في ذلك الوقت إن "الغرب ليس له الحق في عرقلة المشروع".

ولم يتم تنفيذ الاتفاقية بسبب العقوبات الأميركية على إيران.