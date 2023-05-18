الانتخابات التركية
كليتشدار أوغلو: سأعيد جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزي بالانتخابات
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مقرر لها 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات
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أعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عزمه على إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه في الانتخابات.
وأكد أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد قائلاً "إذا تم انتخابي سأعيد كل اللاجئين" إلى بلادهم.
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ووفقاً لأوغلو، يوجد في تركيا نحو 10 ملايين لاجئ.
وكان الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.
وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليتشدار أوغلو على 44.92%، وسنان أوغان على 5.17% ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44%.
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