اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الروهينغا
الروهينغا

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار موكا بين الروهينغا إلى 145 قتيلا

دمرت العاصفة الأكثر شدة منذ أكثر من 10 أعوام قرى واقتلعت أشجارا وتسببت بانقطاع الاتصالات في قسم كبير من ولاية راخين، حيث يقيم مئات آلاف من الروهينغا في مخيمات للنازحين

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما إلى 145 قتيلا معظمهم من الروهينغا، بحسب ما أفاد المجلس العسكري في بيان الجمعة، لافتا إلى أنه "سيتخذ إجراءات" بحق وسائل الإعلام التي تحدثت عن حصيلة أكبر.

ضرب هذا الإعصار بورما وبنغلادش الأحد مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 195 كلم في الساعة، ما أسفر عن تدمير مبانٍ وإغراق شوارع.

مادة اعلانية

ودمرت العاصفة الأكثر شدة منذ أكثر من عشرة أعوام قرى واقتلعت أشجارا وتسببت بانقطاع الاتصالات في قسم كبير من ولاية راخين، حيث يقيم مئات آلاف من الروهينغا في مخيمات للنازحين.

بعد قضاء أسابيع في البحر.. مزيد من الروهينغا يصلون إندونيسيا العرب والعالم بعد قضاء أسابيع في البحر.. مزيد من الروهينغا يصلون إندونيسيا
60 لاجئاً من الروهينغا يقضون أسابيع في البحر هرباً إلى ماليزيا أو إندونيسيا العربية ميديا 60 لاجئاً من الروهينغا يقضون أسابيع في البحر هرباً إلى ماليزيا أو إندونيسيا

وقال الفريق الإعلامي للمجلس "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، قتل أربعة جنود و24 من السكان و117 بنغاليا في العاصفة".

وتسمية "بنغالي" تستخدم في بورما للدلالة على الأقلية المسلمة.

وكان مسؤول قرية للروهينغا أفاد فرانس برس أن أكثر من مئة شخص فقدوا في هذه القرية وحدها إثر الإعصار.

وقال مسؤول قرية أخرى قرب سيتوي، عاصمة ولاية راخين، لفرانس برس إن ما لا يقل عن 105 أشخاص من الروهينغا قضوا في ضواحي المدينة، علما أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

كذلك، أفاد بيان المجلس العسكري أن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن مصرع 400 من الروهينغا "خاطئة"، وأن تدابير ستتخذ بحق الجهات التي نشرتها.

ومنذ تنفيذه انقلابا قبل أكثر من عامين، اعتقل المجلس العسكري عشرات الصحافيين وأغلق وسائل إعلام اعتبر أنها معارضة لنظامه.

وفي بنغلادش المجاورة، نفى مسؤولون لفرانس برس مصرع أي شخص بسبب الإعصار الذي مر في جوار مخيمات مترامية للاجئين، تأوي نحو مليون من الروهينغا كانوا قد فروا من القمع العسكري في بورما في 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط