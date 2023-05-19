زيلينسكي أمام القمة العربية: نثمن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى
قال زيلينسكي في تغريدة على تويتر إن هدفه هو "تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي"
ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، اليوم الجمعة، في جدة، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.
وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.
وكان زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قد كتب في حسابه على تليغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى"، وفقا لفرانس برس.
الأمير محمد بن سلمان: نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس في #السودان#العربية#قمة_جدة pic.twitter.com/l2uqAnS1y3— العربية (@AlArabiya) May 19, 2023
وقال إن أولوياته في الزيارة ستكون "تقديم صيغتنا للسلام والتي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول".
حماية مسلمي أوكرانيا
وأضاف "أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا" في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
وتابع "القرم كانت أول من عانى من الاحتلال الروسي، ومعظم الذين يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون"، بحسب الوكالة الفرنسية.
وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر، إن هدفه هو "تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي"، مشيرا إلى أن من بين الموضوعات الأخرى التي ذكرها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، و"صيغة سلام"، والتعاون في مجال الطاقة، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.
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