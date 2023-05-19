الرئيس زيلينسكي يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ظهر الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

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وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

هذا وسيقوم زيلينسكي بأبعد رحلة له عن بلاده، حيث يستعد القادة لكشف النقاب عن عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها. وأكد أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الوطني أن زيلينسكي سيحضر القمة.

قال دانيلوف الجمعة: "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".