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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of Ukrainian Border Guards near the border with Russia, amid Russia's attack on Ukraine, in Sumy region, Ukraine March 28, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس زيلينسكي
القمة العربية

الرئيس زيلينسكي يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

الرئيس الأوكراني سيسافر من جدة لحضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما على متن طائرة للحكومة الفرنسية

العربية.نت، رويترز
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وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ظهر الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

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وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

بحضور زيلينسكي.. قادة مجموعة السبع "متحدون" في عقوباتهم ضد روسيا أميركا روسيا و أوكرانيا بحضور زيلينسكي.. قادة مجموعة السبع "متحدون" في عقوباتهم ضد روسيا

هذا وسيقوم زيلينسكي بأبعد رحلة له عن بلاده، حيث يستعد القادة لكشف النقاب عن عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها. وأكد أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الوطني أن زيلينسكي سيحضر القمة.

قال دانيلوف الجمعة: "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".

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