الأتراك في الخارج يصوتون لاختيار رئيس جديد في جولة الإعادة

انطلقت عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في سجل ناخبي الخارج، اليوم السبت، عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون في سجل ناخبي الخارج من التصويت حتى الساعة 17.00 يوم الأحد 28 مايو عند المنافذ: "إيبصالا"، و"كابي كولة" و"بازار كولة"، و"حمزة بيلي" و"دره كوي"، وهي بوابات حدودية تركية مع البلدان الأوروبية.

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وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء الماضي، أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو الجاري.

وقالت الخارجية في تغريدة، الثلاثاء: "اعتباراً من 20 مايو، ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزا".

وكشفت أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20-28 مايو.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الشعب" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الشعب" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل البلاد، ويتنافس فيها أردوغان وكليتشدار أوغلو.

وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي أقل بقليل عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة للانتخابات المتمثلة بـ 50 بالمئة + صوت واحد.

وحصل كليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف معارضة يضم ستة أحزاب، على ما نسبته 44.9% من أصوات الناخبين، فيما جاء المرشح القومي، سنان أوغان، ثالثا بتأييد 5.2% ليتم استبعاده.