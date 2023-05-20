القاعدة
الجيش اللبناني يعلن اعتقال قيادي بارز بتنظيم القاعدة
الجيش اللبناني: القيادي المعتقل كان على ارتباط وثيق بقادة تنظيم القاعدة وتوارى عن الأنظار عام 2007 وكان له "دور حساس" بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتقال قيادي بارز بتنظيم القاعدة شمال البلاد، وبدء التحقيق معه من جانب "القضاء المختص".
وقال بيان للجيش اللبناني "بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان".
وتابع البيان أن هذا القيادي "اضطلع بدور ريادي" مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام.
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وأضاف البيان أن القيادي المعتقل كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، وتوارى عن الأنظار عام 2007، وكان له "دور حساس" بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
وأشار البيان إلى أن هذا القيادي ارتبط "بمجموعات إرهابية" نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها عام 2014.
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