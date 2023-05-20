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This handout picture taken and released by the Ukrainian presidential press service on February 24, 2023, shows the Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy standing during a ceremony at St Sophia Square in Kyiv, on the first anniversary of the Russian invasion of Ukraine. (Ukrainian presidential press service via AFP)
الرئيس الأوكراني زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى هيروشيما اليوم.. ويعقد اجتماعا مع ماكرون

الرئيس الأوكراني يُشارك الأحد في لقاءات مع قادة بلدان مجموعة السبع والدول المدعوّة إلى القمّة

العربية.نت، وكالات
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من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى هيروشيما باليابان، السبت، حيث يُشارك في قمّة مجموعة السبع ويعقد خصوصا نهاية هذا الأسبوع اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة.

وذكر أحد هذه المصادر أنّه يُنتظر أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما اعتبارا من السبت، على أن يُشارك الأحد في لقاءات مع قادة بلدان مجموعة السبع والدول المدعوّة إلى القمّة.

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من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ زيلينسكي يصل إلى هيروشيما في طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و"بناء على طلب الأوكرانيّين".

واعتبر أن من المهم أن يتوجه الرئيس الأوكراني إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

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ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضا مع نظيره الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكان الرئيس الأوكراني قد حلّ كضيف شرف في القمة العربية الـ32 في جدة أمس الجمعة.

وثمن الرئيس زيلينسكي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.

وأكد الرئيس الأوكراني، أمام القمة العربية، أن "أوكرانيا لن تخضع أبداً للمطامع الروسية"، مشيراً إلى أن كل من يدافع عن أرضه أمام من وصفهم بالغزاة يسير على طريقِ العدالة.

وقال زيلينسكي: "أنا هنا حتى يتمكن الجميع من إلقاء نظرة صادقة، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ومحاولة الروس للتأثير" على الموقف العالمي.

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