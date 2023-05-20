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Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, right, and his Portuguese counterpart Joao Gomes Cravinho take their seats for their meeting at the Necessidades palace, the Portuguese foreign ministry, in Lisbon, Friday, May 19, 2023. (AP Photo/Armando Franca)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في لشبونة
روسيا و أوكرانيا

كييف ترفض أي وساطة تنطوي على خسارة أراضٍ أو تجميدٍ للنزاع

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: لا ينبغي أن تقوم أي مبادرة أو وساطة على فرضية أنه يجب علينا تجميد الصراع ثم رؤية ما سيحدث

العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة في لشبونة، أن أوكرانيا ترفض أي وساطة سلام مع روسيا لا تستبعد منذ البداية أيّ خسارة للأراضي الأوكرانية أو وقف للقتال.

وقال كوليبا بعد اجتماع مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو "أي خطة أو مبادرة سلام وأي وساطة، لا ينبغي أن تنطوي على خسارة قانونية أو حقيقية للأراضي الأوكرانية".

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وأضاف كوليبا متحدثاً للصحافيين: "لا ينبغي أن تقوم أي مبادرة أو وساطة على فرضية أنه يجب علينا تجميد الصراع ثم رؤية ما سيحدث".

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كما أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن "أي وساطة يجب أن تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا".

وأجرى كوليبا زيارة إلى لشبونة للمشاركة في اجتماع بيلدربرغ السري للغاية، والذي يعقد هذه السنة في العاصمة البرتغالية حتى يوم الأحد.

وأوكرانيا وروسيا وحلف شمال الأطلسي والتهديدات العابرة للحدود، من بين المواضيع التي ستتم مناقشتها في الدورة 69 لاجتماع بيلدربرغ، الذي يجمع شخصيات سياسية واقتصادية من أوروبا وأميركا الشمالية حول القضايا العالمية.

وأُدرج اسما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أيضاً في قائمة تضمّ نحو 130 مشاركاً قدّمها منظمو هذا المؤتمر.

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