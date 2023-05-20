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Russian Presidential Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova attends a news conference in Moscow, Russia, April 4, 2023. REUTERS/Maxim Shemetov
المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا
روسيا و أوكرانيا

لقاء بين مسؤولة أممية وأخرى روسية يثير حفيظة منظمات حقوقية

فيرجينيا غامبا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح التقت بالمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية

العربية.نت
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انتقد جماعات حقوقية السبت مسؤولة بارزة في مجال حقوق الأطفال بالأمم المتحدة لعقدها اجتماعاً مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق ماريا لفوفا بيلوفا التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب تتمثل في تهريب مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

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وقالت لفوفا بيلوفا على موقعها الإلكتروني الجمعة إنها عقدت اجتماع عمل مع فيرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح، وإنهما بحثتا حماية الأطفال في الصراع.

فيرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح
فيرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح
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وأضافت لفوفا بيلوفا: "كان الحوار بناء مفعماً بالود، وخلا من السياسة.. وفي النهاية، نحن متحدتان بفضل إحساس بالمسؤولية الشخصية عن حياة الأطفال وسلامتهم".

ونددت جماعات حقوقية في مجال العدالة الدولية بالاجتماع.

وقالت بلقيس جراح المستشارة الأولى ببرنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يستحق الضحايا الأوكرانيون أن يروا لفوفا بيلوفا خلف القضبان في لاهاي، لا أن يروها تجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة".

وأضافت جراح أن غامبا، بوصفها مسؤولة كبيرة ينبغي لها تجنب التواصل مع أشخاص مطلوبين بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية وأن "لفوفا بيلوفا تنتمي فحسب إلى مكان واحد، إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب تعبيرها.

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