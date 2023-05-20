نجيب ميقاتي لـ"العربية": قمة جدة تهدف إلى "تصفير" أزمات الشرق الأوسط

أشاد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بمخرجات أعمال القمة العربية الـ32، التي استضافتها جدة أمس الجمعة، وقال إنها تهدف إلى تصفية المشاكل العربية وصولا إلى نقطة الصفر.

وفي لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال ميقاتي إن القمة العربية تعكس "تصفير" أزمات الشرق الأوسط، مؤكداً أن قمة جدة تؤكد أن العمل يأتي قبل الكلام بعكس القمم السابقة.

رئيس وزراء لبنان: السياسة المتبعة اليوم هي صفر مشاكل بين الدول العربية#العربية pic.twitter.com/jr7CI94l3C — العربية (@AlArabiya) May 20, 2023

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ميقاتي أكد أن اللبنانيين لم يساعدوا بعضهم و"نحتاج إلى الحوار.. لو اللبنانيون ساعدوا بعضهم لاستطاعوا اختيار رئيس للجمهورية".

وأضاف بالقول: "أدعو الأشقاء العرب لمساعدة لبنان في إقامة حوار داخلي.. لبنان بحاجة إلى الدعم الاقتصادي من أشقائه العرب"، منوهاً إلى أن "لو كان لدى لبنان رئيساً للجمهورية لكان وضعه أفضل بكثير".

رئيس الوزراء اللبناني أشار إلى أن لبنان ابتعد عن الواقع العربي في السنوات الماضية.

وأردف بالقول: "لسنا في حاجة إلى "اتفاق طائف" جديد.. نحتاج إلى استكمال "الطائف القديم"، مشيراً إلى أن لبنان كان ولا يزال مريضاً ويحتاج إلى الأشقاء العرب للتعافي.

كما نوه بالقول إن أي اتفاق سياسي في المنطقة سينعكس على لبنان بالضرورة.

وكان البيان الختامي لقمة جدة قد حث السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.