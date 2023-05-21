إيران: اعتقلنا مجموعة إرهابية مرتبطة بإسرائيل

كشف وزير الاستخبارات الإيراني أنه تم اعتقال مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل على الحدود الغربية للبلاد اليوم الأحد.
وقال الوزير إسماعيل خطيب "تم القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بالنظام الصهيوني دخلت البلاد من الحدود الغربية"، وفق ما نقل موقع نورنيوز الإخباري شبه الرسمي.
يأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل على خلفية البرنامج النووي لطهران.
6 خلايا تجسس
وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في يناير/كانون الثاني الماضي، القبض على خليتين اتهمتهما "بالتجسس" لصالح إسرائيل.
وذكرت الوكالة حينها أن عدد الخلايا المتهمة بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ارتفع إلى 6 خلايا بعد إعلان طهران تفكيك أربع خلايا "عملياتية تجسسية" في ديسمبر 2022.
يُشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أنها لا تقدم أدلة تدعم مثل هذه المزاعم.
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