تحديات تواجه تسليم كييف مقاتلات إف 16.. هذه أبرزها

بعد إعطاء الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لحلفائها بتسليم طائرات إف-16 المتطورة إلى كييف، يسلط الضوء مجدداً على العقبات والتحديات التي تواجه هذه الخطوة، لاسيما أنها كانت سبباً في تأجيلها لأشهر رغم طلبات أوكرانيا المتكررة.

فقد حذر محللون من أن هذه الخطوة ستكون تحدياً لوجستياً هائلاً، بدءاً من ضمان امتلاك أوكرانيا أسلحة لحملها على الطائرات، إضافة لضمان ألا يؤدي تسليمها هذه المقاتلات إلى تصعيد الصراع خارج حدودها.

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تحديات لوجستية

ونبدأ من التحديات اللوجستية، إذ إن كييف قد لا تتمتع بالسيطرة الكاملة على مجالها الجوي لكن لديها العديد من أنظمة الدفاع المضادة للطائرات التي تمنع الطائرات المقاتلة الروسية من القيام بعمليات خارج خط المواجهة.

وتستهلك أوكرانيا بسرعة إمداداتها من الأسلحة المضادة للطائرات، بحسب ما قاله المستشار الدفاعي مارك تشاسيلان لموقع "فرانس 24" الفرنسي.

وأضاف أن مخزونات الصواريخ المضادة للطائرات بدأت في الانخفاض بشكل خطير، لأن أوكرانيا تستهلك الكثير منها.

كذلك أوضح أن في مرحلة ما، يمكن لطائرة F-16 أن تتولى زمام الأمور لتعويض النقص المؤقت أو المحلي، مشيراً إلى أنها طائرة قادرة تماماً على إطلاق النار.

لكن في المقابل، هذا يشير إلى تحدٍ آخر يتعين على أوكرانيا وحلفائها التغلب عليه وهو انخفاض مخزونات الأسلحة الغربية.

بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المكلفة، حيث سيتعين أيضاً تدريب الأفراد على الأرض جنباً إلى جنب مع الطيارين.

مخاوف من التصعيد

أما التحدي الثاني فيكمن في المخاوف من التصعيد، حيث تدور المشكلة حول عبور الحدود الروسية، لا سيما أن الهدف من الطائرات المقاتلة مواجهة الروس في الأجواء الأوكرانية.

يذكر أنه تم تصميم F-16 Fighting Falcon في السبعينيات من قبل General Dynamics، وهي الطائرة المقاتلة الأكثر استخداماً في العالم.

وتم تصنيع حوالي 4500 منها وما زال أحد أكثر الموديلات تصديراً في السنوات الأخيرة وهي تعمل حالياً في 25 دولة.

الأكثر مبيعاً

والطائرة ذات المحرك الواحد الأكثر مبيعاً، والمفضلة لدى حلفاء الولايات المتحدة، نظراً لسرعتها ومرونتها، حيث يبلغ طولها 15 متراً ويبلغ طول جناحيها 10 أمتار تقريباً.

إلا أنها وعلى مر السنين، خضعت للعديد من التغييرات في تصميمها منذ إنشائها لأول مرة، إذ تم تصميمها في الأصل للقتال الجوي، وهي الآن قادرة على القيام بكل شيء تقريباً من الدفاع الجوي إلى القصف التكتيكي.

وحتى الآن، كان سلاح الجو الأوكراني يعتمد على أعداد صغيرة من الطائرات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي طائرات MiG-29s و Su-27s.

وتشغل القوات الأوكرانية حالياً 187 طائرة، منها 41 طائرة مقاتلة أي أقل بعشر مرات من روسيا، وفقاً لموقع التحليل العسكري Global Firepower.