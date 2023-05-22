المبعوث الأممي للسودان: طرفا النزاع انتهكا القانون الإنساني

أكد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان، أن طرفي النزاع انتهكا القانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن قرار إنهاء العنف بيد قيادات الجيش والدعم السريع.

وأضاف المبعوث الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان اليوم الاثنين، أنه حاول لعب دور الوساطة بين الجيش والدعم السريع دون جدوى.

مادة اعلانية

إلى ذلك، قال إنه لم يمر يوم بدون قتال بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف المبعوث الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان اليوم الاثنين، أن نحو 900 شخص قتلوا بينهم أطفال بسبب الصراع، مشيراً إلى أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال.

مستشفيات مغلقة

كما قال عن الكثير من السودانيين حوصروا في منازلهم ويفتقرون إلى إمدادات، لافتاً إلى أن المرافق الأساسية للمياه والكهرباء مدمرة والمستشفيات أغلقت.

وأوضح المبعوث الأممي للسودان أن الوكالة تلقت بلاغات عن نهب المنازل والبنوك وحالات اختفاء قسري، قائلاً إن القتال أدى إلى اندلاع توترات قبلية وإثنية خاصة في دارفور.

كذلك شدد أن المدنيين حملوا السلاح في دارفور بسبب استمرار الصراع.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة @volkerperthes في طريقه إلى نيويورك. وسيقوم يوم الإثنين بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي عن #السودان أمام مجلس الأمن.

اقرأ التقرير كاملاً 👇https://t.co/9VBAAaiRkC 🔗 pic.twitter.com/3uDhwpBNam — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) May 20, 2023

وقال المبعوث الأممي للسودان إن نقل البعثة إلى بورتسودان لا يعني التخلي عن الشعب السوداني، مؤكداً الالتزام بالعمل على التوصل لوقف إطلاق نار فعال.

وقف القتال والانتقال للحوار

كذلك أكد الالتزام على منع تحول الصراع إلى نزاعات قبلية وإثنية، مبيناً أن التمويل الإضافي للاستجابة الإنسانية أمر مطلوب وضروري.

وأضاف أن الجهود السعودية والأميركية أثمرت عن اتفاق جدة لوقف الاقتتال، مرحباً بتوقيع اتفاق جدة للأغراض الإنسانية.

وحض المبعوث الأممي للسودان الجيش والدعم السريع على ضمان حماية المدنيين، مشيراً إلى أن المجتمع المدني السوداني يؤدي دورا مهما واتخذ موقفا حياديا.

ودعا الجيش والدعم السريع إلى وقف القتال والانتقال للحوار، محذراً من مخاطر جدية من اتساع نطاق الحرب في السودان.

يذكر أنه بعد نحو أسبوعين على انطلاق المحادثات السودانية في جدة بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، التي يترأسها محمد حمدان دقلو، وافق الطرفان السبت الماضي على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ اليوم، مع احتمال تمديده لاحقاً.