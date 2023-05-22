بعد مقتل 3 فلسطينيين.. شاهد آثار الاقتحام الإسرائيلي لمخيم بلاطة

أفاد مراسل "العربية" أن القوات الإسرائيلية دمرت 3 منازل و7 أخرى خلال اقتحام مخيم بلاطة، الذي شارك فيه أكثر من 400 عنصر من القوات الإسرائيلية.

ورصدت كاميرا "العربية" آثار الاقتحام الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقامت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر، اليوم الاثنين، بقتل 3 فلسطينيين في عملية للجيش بمخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابعت الوزارة في بيان أن القتلى الثلاثة في مخيم بلاطة في نابلس هم محمد أبو زيتون (32 عاما) وفتحي أبو رزق (30 عاما) وعبد الله أبو حمدان (24 عاما).

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، في بيان إنهم من "مقاتلي" المجموعة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية داهمت العديد من المنازل في المخيم ليلا، بحثاً عن مطلوبين للجيش، فيما سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات، وفق الشهود الذين أكدوا تدمير أحد المنازل.

وقال ثائر شرايعة، من سكان المخيم إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم بعد الساعة الواحدة ليلا بأعداد كبيرة ووقعت مواجهات مسلحة ما أسفر عن استشهاد الشبان الثلاثة وإصابة رابع بجروح خطرة".

وأعلنت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال العملية خمسة شبان آخرين.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان دخول مخيم بلاطة واعتقال "مطلوبين" وقال إنه تعرض لإطلاق نار وأنه تم "تحييد إرهابيين مسلحين" وهو المصطلح الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي بالعادة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتفجير "معمل للمتفجرات في إحدى الشقق، يحتوي على 10 كيلوغرامات من المتفجرات".

"مجزرة حقيقية"

ومن جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية ما جرى في مخيم بلاطة "مجزرة حقيقية"، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن "ما حدث في مخيم بلاطة فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو ردينة "ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هو جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لهما فورا".

ويعيش قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 490,000 إسرائيلي في مستوطنات تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ويأتي مقتل الفلسطينيين الثلاثة بعد أكثر من أسبوع بقليل على اتفاق هدنة هشة في غزة.

ومنذ بداية يناير/كانون الثاني قُتل أكثر من 153 فلسطينيا و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.