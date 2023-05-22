هجوم على قنصلية تركيا في نيويورك.. أنقرة تطلب ضبط المنفذين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين تعرض مقر دبلوماسي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها في نيويورك لاعتداء.

وقال الوزير التركي على تويتر: "نتوقع من أميركا تحديد منفذي الهجوم على الفور وتوفير الحماية لضمان سلامة بعثاتنا الدبلوماسية".

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أضرار مادية فقط

فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور قوله إن الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" من جانب شخص مجهول اقتصر على أضرار مادية.

وأوضح أن المعتدي حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجيا في بوابة الدخول والواجهة قبل أن يلوذ بالفرار.

"لن يؤثر على التصويت"

وأضاف أن شرطة نيويورك تحركت لموقع الاعتداء على الفور بعد تلقيها البلاغ.

وأكد أوزغور أن الاعتداء "لن يؤثر إطلاقا على تصويت المواطنين الأتراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

يشار إلى أن البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين 20 و24 مايو أيار الجاري.