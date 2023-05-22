"إف 16" تواجه مقاتلات روسيا.. فلمن الغلبة على أرض أوكرانيا؟

مع الإعلان عن فتح باب تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الحربية وإعطاء الدول الحليفة الضوء الأخضر من أميركا، بدأ الحديث يدور عن مدى تأثيرها في مسار الحرب ومقارنتها بالمقاتلات التي تمتلكها روسيا، على الرغم من أن مهمة تسليمها قد تستغرق أشهرا عدة، ناهيك عن العقبات الأخرى التي تعترض طريقها.

فالجيش الروسي يمتلك آلاف المقاتلات الحربية، بعض طرازاتها يستخدم في قواته الجوية وأنواع أخرى تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم بعدما أثبتت فعاليتها في العديد من الحروب الجوية على مدى عقود، ما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة "إف 16" على تغيير مسار الحرب؟

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وتتكون القوة الجوية الروسية من تشكيلة هائلة من الطائرات الحربية التي يصل عددها إلى حوالي 4182 طائرة حربية، بحسب موقع " globalfirepower" الأميركي.

أبرز المقاتلات الروسية

كما تضم بعض أخطر المقاتلات الروسية، ومنها "سو-27" المتعددة المهام و "ميغ - 29"، إضافة إلى مقاتلة الجيل الخامس الشبحية "سو - 57"، بحسب مجلة "nationalinteres" الأميركية.

وعلى سبيل المثال، تمثل مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57"، واحدة من أخطر المقاتلات الحربية، التي ستكون قادرة على فرض هيمنة جوية كاملة على ميادين القتال، في حروب المستقبل.

كذلك تعتبر "سو 35"، واحدة من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، فقد تم تصميمها لتدمير كل الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى كونها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.

فيما تعد مقاتلات "ميغ 31"، واحدة من أسرع المقاتلات الحربية في العالم، ويرجع تاريخ تصنيعها إلى حقبة الحرب الباردة، ويمكنها تدمير القاذفات الأميركية والطائرات الأسرع من الصوت، وتعمل منصة طائرة للدفاع الجوي عند الضرورة.

"إف 16" سريعة ورشيقة

إلا أن روسيا ما تزال تخشى مقاتلات "إف 16" لعدة أسباب، إذ تتميز الطائرة بميزات غير عادية، فهي واحدة من أفضل المقاتلات النفاثة في العالم فهي سريعة ورشيقة للغاية.

والمقاتلة لديها بعض أوجه القصور في المدى والحمولة الصافية مقارنة بالمقاتلات الأكبر ذات المحركين مثل F-15 Eagle، ولكن تبقى تكلفتها أقل من النصف من تلك المقاتلات أي حوالي 18 مليون دولار في عام 1999 (27 مليون دولار بدولارات 2017).

ولا تزال طائرة "إف 16" حالياً أكثر الطائرات شعبية في الخدمة العسكرية الحديثة فمن بين 4500 تم إنتاجها، لا يزال ما يقرب من 2700 في الخدمة حالياً في حوالي ستة وعشرين بلداً.

كذلك استفادت المقاتلة ذات المحرك الواحد من تقنيات التصميم الجديدة لزيادة الأداء الحركي حيث يمكن لمحرك Pratt & Whitney F100 القوي أن يولد نسبة دفع إلى وزن ممتازة نظراً لخفة المقاتلة الإجمالية، مما يدفعها إلى ضعف سرعة الصوت على ارتفاعات عالية.

"سو35" تنافسها

وفي مقارنة بسيطة مع نظيرتها الروسية "سو 35" فإن مقاتلة "إف 16" لا تزال مقاتلة قوية، إلا أن الأعداء المحتملين قد لحقوا بها. فأحدث الطائرات الروسية مثل Sukhoi Su-35 يمكنها أن تضاهي أو تتفوق عليها في كثير من النواحي.

إلا أن اللفتنانت كولونيل المتقاعد دان هامبتون له رأي آخر، ففي مقابلة مع موقع VOA، تطرق إلى مزايا طائرة إف-16 على الطائرات الروسية والسوفياتية.

وأشار هامبتون إلى أنه بينما يمكن لطائرة إف-16 تغيير مسار الصراع بشكل كبير، فإن مهارة الطيار ضرورية أيضاً.

كذلك أشاد بالطائرة، مشيراً إلى أنها آلة متعددة الاستخدامات وأن كل شيء بداخلها معياري بحيث عند تطوير تقنية جديدة، يحتاج المستخدمون فقط إلى إزالة الصندوق القديم واستبداله.

ولفت إلى سو-35 على أنها "خردة" وقال إنه بغض النظر عن مدى جمال تصميمها، فإن الطائرة ليست قادرة، لافتاً إلى أنها تبدو ممتازة في العروض الجوية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني حصل الأحد على تعهدات جديدة بمعدات عسكرية تشمل مقاتلات "إف 16"، بالإضافة إلى دعم دبلوماسي "ثابت" من دول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان.

فلمن ستكون الغلبة إذا وصلت حقا عشرات المقاتلات الأميركية المتطورة إلى أيدي الأوكران؟